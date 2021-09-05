شكرا لقرائتكم خبر عن الأسر المتضررة من الهجوم البالستي لـ ”الخليج 365” : نحمد الله ونشكر الدفاعات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ابو ثامر: كنا جالسين وفجأة حدث الانفجار طلعنا من البيت نصرخ

-"حمزية " باكية : كل شى تخرب في البيت

- حيد : تلقيت اتصال من زوجتي بأن البيت انفجر

حالة من الرعب والفزع انتابت أهالي حي "ضاحية الدمام" الذي شهد أمس هجوما بصواريخ ومسيرات بالستية حوثية ،وقد تصدت لها الدفاعات الجوي السعودية فتناثر الشظايا التي تسببت في بعض الإصابات البشرية و اضرارا لحقت بالبيوت والمنازل في هذه المنطقة

أهالي المنطقة التي شهد التصدي للهجوم تحدثوا لـ " اليوم " عن بعض لحظات الرعب التي عاشوها وكيف أنقذهم تصدي الدفاعات الجوية من الموت .

يقول "ابو ثامر" أحد الأهالي المتضررين : كنا جالسين أنا وأهلي فجأة حدث الانفجار طلعنا من البيت نصرخ ونبكي والحمد لله اننا بخير وشكرا لرجال الدفاع الجوي وجازاهمالله خيرا

وقالت "حمزية " فقالت وهي تبكي كل شى تخرب في البيت ، كنا قاعدين وفجأة جاءت هزة قوية واتقفلت كل الابواب خرجنا الى الشارع ، والحمد لله ما في أحد اصب لكن البيت اتكسر وكل اللى فيه .

أما "حيد" فقال كنا بره البيت وعند وصولنا ، ادخلت أولادى البيت وروحت البقاله وفجأة سمعنا صوت شديد عدت إلى البيت بعد إتصال من زوجتي تقول أن البيت انفجر ، وصلت الى هناك وجدت تضرر جدا لكن والحمد لله ان الأولاد بخير ، ونشكر الدفاعات السعودية وربنا يحفظ لنا هذا البلد .