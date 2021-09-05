شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفلين المصابين جراء الهجوم الحوثي يكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل الحادث عاجل والان نبدء بالتفاصيل
- الدمام - شريف احمد - كنت أتحدث مع زوجتي وفجأة سمعت صوت انفجار وانقطع الاتصال
- الإسعاف والأجهزة الامنية وصلت بعد الانفجار بدقائق وتم نقل أولادى إلى المستشفى
- تلقيت اتصال من الأمير أحمد بن فهد للاطمئنان علينا وهذا شيء ليس بغريب علي سموه
التقت " اليوم" ،بالمواطن محمد الحايطي ، والد الطفلين المصابين ، في حادثة سقوط شظايا الصواريخ البالستية بعدما تم احباط هجوم بالستي حوثي تجاه المنطقة الشرقية.
قال "الحايطي" متحدثا عن بعض تفاصيل الحادث: الحمد لله على كل حال وقدر الله وماشاء فعل ، كنت في الطريق أحاول الاتصال بزوجتي الساعة 9.25 دقيقة ، وعندما ردت سمعت صوت الانفجار عندي ، ثم انقط الاتصال ، كررت الاتصال فردت زوجتي وجدتها تصرخ وتقول الحق احترق البيت ، اغلقت الخط وعدت إلى البيت مسرعا وأنا في الطريق تلقيت اتصال من أحد الجيران يخبرني أن الأمور طيبة وقال لي هناك انفجار وصاروخ وشظايا .
وصلت البيت وجدت الأجهزة الأمنية والاسعاف وقالوا الجيران أنه جاءت بعد الانفجار باربع دقائق ، تفحت الأولاد فوجدت اثنين بجروح من الزجاج ، أما الزوجة فأصيبت بالصم في الأذن بسبب الانفجار، جرت الإسعافات الأولية لهم ، ثم تم نقلهم إلى مستشفى قوى الأمن ، وقد وتلقيت اتصال من صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية للاطمئنان علي وعلى الاسرة ، وأسعدني ذلك الاتصال وهذا أمرا ليس بغريب عن سموه.