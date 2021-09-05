شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفلين المصابين جراء الهجوم الحوثي يكشف لـ ”الخليج 365” تفاصيل الحادث عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كنت أتحدث مع زوجتي وفجأة سمعت صوت انفجار وانقطع الاتصال

الإسعاف والأجهزة الامنية وصلت بعد الانفجار بدقائق وتم نقل أولادى إلى المستشفى

تلقيت اتصال من الأمير أحمد بن فهد للاطمئنان علينا وهذا شيء ليس بغريب علي سموه

التقت " اليوم" ،بالمواطن محمد الحايطي ، والد الطفلين المصابين ، في حادثة سقوط شظايا الصواريخ البالستية بعدما تم احباط هجوم بالستي حوثي تجاه المنطقة الشرقية.

قال "الحايطي" متحدثا عن بعض تفاصيل الحادث: الحمد لله على كل حال وقدر الله وماشاء فعل ، كنت في الطريق أحاول الاتصال بزوجتي الساعة 9.25 دقيقة ، وعندما ردت سمعت صوت الانفجار عندي ، ثم انقط الاتصال ، كررت الاتصال فردت زوجتي وجدتها تصرخ وتقول الحق احترق البيت ، اغلقت الخط وعدت إلى البيت مسرعا وأنا في الطريق تلقيت اتصال من أحد الجيران يخبرني أن الأمور طيبة وقال لي هناك انفجار وصاروخ وشظايا .

وصلت البيت وجدت الأجهزة الأمنية والاسعاف وقالوا الجيران أنه جاءت بعد الانفجار باربع دقائق ، تفحت الأولاد فوجدت اثنين بجروح من الزجاج ، أما الزوجة فأصيبت بالصم في الأذن بسبب الانفجار، جرت الإسعافات الأولية لهم ، ثم تم نقلهم إلى مستشفى قوى الأمن ، وقد وتلقيت اتصال من صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية للاطمئنان علي وعلى الاسرة ، وأسعدني ذلك الاتصال وهذا أمرا ليس بغريب عن سموه.