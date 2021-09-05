شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح حركة المرورية على الطريق الرابط بين الظهران- بقيق وطريق العقير - سلوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بتوجيه أمير المنطقة الشرقية

بتوجيه من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية افتتحت إدارة النقل والخدمات اللوجستية الطريق الرابط بين طريق الظهران/ بقيق وطريق العقير/ سلوى باتجاه واحد من خليج الدانه باتجاه طريق الظهران/ بقيق.

وأوضح فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية أنه تم إنشاء الطريق الرابط بطول (14) كم بواقع ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بالإضافة لأعمال الجسور العلوية لعبور الخدمات التابعة لجهات مختلفة ، وكذلك قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ المنحدر الذي يربط طريق الظهران/ بقيق بطريق العقير/ سلوى باتجاه خليج الدانة وذلك ضمن مشروع جارٍ تنفيذه ليسهل حركة المرور على الجزء الذي تم فتحه امام حركة المرور كم يتضمن ويتضمن تنفيذ جسر تقاطع علوي حر الحركة (شكل ورقة البرسيم) مع تنفيذ المنحدرات والمرتقيات الخاصة بالجسر مع تنفيذ امتداد الطريق من الجهة الشمالية بطول ٧ كم .

علماً بأن هذا المشروع يعتبر جزء من الطريق الرابط الذي يربط محافظات شمال المنطقة بالمحافظات الجنوبية

كما اوضح الفرع بأن الطريق الرابط عند انتهاء الاجزاء المتبقية والتي تحت الانشاء و المستقبلية سيسهم في خدمة قطاع الخدمات اللوجستية وحركة الشاحنات خارج المدن ، و تقدم ترتيب المملكة في مؤشر اداء الخدمات اللوجستية من المرتبة (٤٩) الى (٢٥) عالميا ورقم (١) إقليميًا