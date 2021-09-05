شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بجودة مخرجات جامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي.

واستمع سموه لتقارير عن سير العملية التعليمية في الجامعة، وطريقة القبول والتسجيل والخدمات التي قدمتها الجامعة لتسهيل اندماج الطلاب المستجدين في التعليم الجامعي، اضافة الى الخطط المستقبلية للجامعة.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الجامعة بكافة منسوبيها من أجل تطوير سير العملية التعليمية، ورفع مستوى وجودة مخرجاتها في ظل الدعم الذي يحضى به قطاع التعليم الجامعي من القيادة الرشيدة.

من جهته قدم رئيس جامعة الملك فيصل الشكر لسموه الكريم على الاهتمام والمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من أجل مصلحة العملية التعليمية.