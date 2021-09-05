شكرا لقرائتكم خبر عن 555 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمنشآت الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9778 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن تحرير 555 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.