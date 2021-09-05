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لأول مرة.. إصابات كورونا الجديدة في الرياض تتراجع لـ35 والحالات الحرجة 723

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

لأول مرة.. إصابات كورونا الجديدة في الرياض تتراجع لـ35 والحالات الحرجة 723

الحالات النشطة 2606 وحصيلة الوفيات 8579

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (219) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (534062) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2606) حالات من بينها (723) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (545243) حالة، توفي منهم (8579) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (120) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 35، منطقة مكة المكرمة 22، المنطقة الشرقية 14، منطقة جازان 9، منطقة المدينة المنورة 8.

كما تم تسجيل حالات متفرقة في باقي المناطق كما يلي:

لأول مرة.. إصابات كورونا الجديدة في الرياض تتراجع لـ35 والحالات الحرجة 723 - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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