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شكرا لقرائتكم متحدث الصحة : إضافة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث الصحة : إضافة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحيًا
بهدف التنشيط الإضافي بعد التحصين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أن هناك إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لبعض الفئات.
الجرعة الثالثة لمن ؟
وقال العبدالعالي: هناك دراسات حول هذا الأمر، وبناءً عليه تم إضافة إعطاء الجرعة الثالثة للفئات الأشد حاجة صحيًا في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة أعضاء أو من لديهم اضطرابات في المناعة.
حالات كورونا الجديدة
وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (120) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (219) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (545243) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (534062) حالة.
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