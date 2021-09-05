متحدث الصحة: استكمال التحصين بجرعتين يقي من كوفيد طويل الأمد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أن استكمال جرعتي لقاح كورونا يوفر الحماية من كوفيد طويل الأمد.

الحد من كوفيد طويل الأمد

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن هناك دراسات علمية أثبتت أهمية استكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات كوفيد-19 والحد من كوفيد طويل الأمد.

تراجع مؤشر الإصابات

ولفت العبدالعالي إلى أن المؤشرات الوبائية تواصل الانخفاض ولله الحمد، داعيًا في الوقت ذاته إلى أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين.

وكان العبدالعالي أشار في وقت سابق إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (120) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (219) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (545243) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (534062) حالة.

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