الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع مرتفعة 16.05 نقطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفًعا 16.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11335.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، وزجاج، وباتك، وعذيب للإتصالات، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم، ووقت اللياقة، وسايكو، وبوبا العربية، وملاذ للتأمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.36% و 2.78% .

وجاءت أسهم شركات زجاج، والإنماء, ودار الأركان، وباتك، ومجموعة فتيحي الأكثر نشاطا بالكمية, وكانت أسهم شركات زجاج، والشرقية للتنمية، ومهارة، وشمس، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 508.72 نقطة ليقفل عند مستوى 25427.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 91 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم تقاسمتها 2764 صفقة.

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