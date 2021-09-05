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شكرا لقرائتكم مخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع بلغت 23280 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مخالفات الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع بلغت 23280
الرياض تصدرت المناطق ونجران تسجل أقل المخالفات
متابعات الخليج 365 - واس
بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (23280) مخالفة، وذلك للفترة من 21 / 1 / 1443هـ حتى 27 / 1 / 1443هـ.
توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8805)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2405)، ثم منطقة حائل بـ(2191)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (2125)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1939)، ومنطقة القصيم بـ(1778)، ومنطقة الجوف بـ(1467)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(729)، ومنطقة تبوك بـ(585)، ومنطقة عسير بـ(485)، ومنطقة جازان بـ(329)، ومنطقة الباحة بـ(245)، ومنطقة نجران بـ(197).
وزارة الداخلية تشدد على التقيد بالتعليمات
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
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