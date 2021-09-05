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شكرا لقرائتكم دعوة أصحاب العقارات المنزوعة بمحيط المسجد الحرام لاستكمال إجراءات الصرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام جميع أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، الذين لم يراجعوا اللجنة إلى سرعة مراجعتها بمقرها الكائن بمجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة بمبنى (17).
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دعوة أصحاب العقارات المنزوعة بمحيط المسجد الحرام لاستكمال إجراءات الصرف
مع اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية
متابعات الخليج 365 - واس
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً في لجنة تطوير الساحات المحيطة بالمسجد الحرام جميع أصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع، الذين لم يراجعوا اللجنة إلى سرعة مراجعتها بمقرها الكائن بمجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة بمبنى (17).
واشترطت اصطحاب جميع المستمسكات الثبوتية لاستكمال الإجراءات اللازمة لصرف التعويض.
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