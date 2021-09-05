، المقاومة الأفغانية تحاصر أكثر من 1000 مسلح من "طالبان" في بنجشير ،

محمد بن مسعود - الدمام - "دشتي" أشار إلى تطهير منطقة بريان الاستراتيجية

ذكر المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية في إقليم بنجشير فهيم دشتي، أن المقاومة تحاصر أكثر من ألف مقاتل من حركة طالبان؛ بسبب حواجز الطرق، التي نصبتها المقاومة في بنجشير.

وقال "دشتي" عبر حسابه في "تويتر": "تم تطهير منطقة بريان الاستراتيجية في بنجشير تماماً من طالبان"، وفقاً لـ"الشرق".

وأضاف: "إن الكثير من الأسرى هم أجانب أو من حاملي الجنسية الباكستانية".