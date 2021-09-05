، عسير.. ضبط 660 بسطة مخالفة ومصادرة 3 آلاف كجم خضراوات وأغذية مجهولة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود الفرق الرقابية بالأمانة لتتبع الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير في تعقّب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها خلال الأسابيع الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 3 آلاف كجم من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأوضحت الأمانة أنه في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط نحو 660 بسطة مخالفة للباعة الجائلين إضافة إلى التحرز على كميات من الخضراوات و المواد الغذائية مجهولة المصدر وتم إتلافها على الفور .

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد تواجدها، حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنة تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعية للإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.