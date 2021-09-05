محمد بن مسعود - الدمام - "الداخلية": الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 8805 تلتها المنطقة الشرقية بـ2405 ‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (23280) مخالفة، وذلك للفترة من 21/ 1/ 1443هـ حتى 27/ 1/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8805)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2405)، ثم منطقة حائل بـ(2191)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2125)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1939)، ومنطقة القصيم بـ(1778)، ومنطقة الجوف بـ(1467)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(729)، ومنطقة تبوك بـ(585)، ومنطقة عسير بـ(485)، ومنطقة جازان بـ(329)، ومنطقة الباحة بـ(245)، ومنطقة نجران بـ(197). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. 05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 03:43 PM "الداخلية": الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 8805 تلتها المنطقة الشرقية بـ2405 خلال أسبوع.. 23280 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا بكل المناطق خلال أسبوع.. 23280 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا بكل المناطق ‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (23280) مخالفة، وذلك للفترة من 21/ 1/ 1443هـ حتى 27/ 1/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8805)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2405)، ثم منطقة حائل بـ(2191)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2125)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1939)، ومنطقة القصيم بـ(1778)، ومنطقة الجوف بـ(1467)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(729)، ومنطقة تبوك بـ(585)، ومنطقة عسير بـ(485)، ومنطقة جازان بـ(329)، ومنطقة الباحة بـ(245)، ومنطقة نجران بـ(197). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، خلال أسبوع.. 23280 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا بكل المناطق ،

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