خالد الفيصل يدعم سباق الخيل العربية الأصيلة بمليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدَم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل جائزة بقيمة مليون ريال لسباق الخيل العربية الأصيلة الذي يقام لأول مرة في المملكة، وتستضيفه محافظة الطائف الجمعة المقبل.

دعم الأمير خالد الفيصل للسباق

ويأتي دعم أمير مكة، للسباق إيمانًا من لدن سموه بأهمية هذه الرياضة العربية العريقة بما يُعزز مكانتها التاريخية في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الشرفي للنادي، بسباقات الخيل، وأيضًا إشراف ومتابعة وقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للسباقات والذي أشرف وأدار النقلة النوعية لسباقات الخيل.

ويشهد الأمير خالد الفيصل الجمعة المقبل في ميدان الملك خالد بالحوية السباق، كما يتوّج سموه الفائز بكأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة.

شارك الخبر