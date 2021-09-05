توقعات بتساقط البرد وجريان السيول في جازان والدفاع المدني يحذر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبه الدفاع المدني من أمطار متوسطة على منطقة جازان تمتد إلى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وقال الدفاع المدني : تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل ( أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، بيش، صامطة، صبيا، ضمد ) حتى الساعة 8 مساءً.

الأرصاد تحذر من طقس جازان

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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