أمير الشرقية يطمئن على سير الدراسة في جامعة الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي.

سير العملية التعليمية

واستمع سموه لتقارير عن سير العملية التعليمية في الجامعة، وطريقة القبول والتسجيل والخدمات التي قدمتها الجامعة لتسهيل اندماج الطلاب المستجدين في التعليم الجامعي، إضافة إلى الخطط المستقبلية للجامعة.

جهود جامعة الملك فيصل

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الجامعة بكافة منسوبيها من أجل تطوير سير العملية التعليمية، ورفع مستوى وجودة مخرجاتها في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم الجامعي من القيادة الرشيدة.

من جهته قدم رئيس الجامعة الشكر لسموه الكريم على الاهتمام والمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من أجل مصلحة العملية التعليمية.



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