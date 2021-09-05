ديوان المظالم يبدأ تلقي طلبات التدريب عبر منصة خبير الرقمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ ديوان المظالم غداً الاثنين تلقي طلبات التدريب في محاكمه وإداراته عبر ” منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني ” ويستمر حتى يوم الأربعاء 8 /2 /1443هـ، مستهدفاً طلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

فرص تدريب بعدة تخصصات

ويمنح برنامج التدريب التعاوني بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في كل مناطق المملكة للراغبين فيه فرص التدريب في تخصصات: الشريعة، والأنظمة والقانون، وأصول الدين، والمكتبات، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، إضافة إلى دبلوم الدراسات القانونية.

دعم غير محدود من القيادة

ويسعى ديوان المظالم نظير ما يجده من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيّدها الله – من خلال هذه البرامج التدريبية إلى توفير مزيد من الفرص التشاركية مع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة بما فيها القطاعات التعليمية، وفق ما رُسم له في رؤيته من خطط وأهداف تُملي عليه الواجب الوطني والمجتمعي، وتقتضيها ريادته في كل ما يوكل له من أعمال وما يقدمه من مبادرات.

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