الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

#شكرا_ابطال_الدفاع_الجوي .. ما دون الوطن إلّا الروح

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشاد مغردون، عبر وسم “#شكرا_ابطال_الدفاع_الجوي” بأبطال الدفاع الجوية الذين تصدوا لهجمات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة، والتي -بفضل الله – ثم بفضلهم كانوا بالمرصاد لهم.

وقال الشيخ د. عائض القرني “رَبِّ اجعل هَٰذَا البلد آمِنًا”، شكراً أبطالنا البواسل لمواقفهم المُشرّفة دائماً في حماية الدين والوطن، اللهم ثبّت أقدامهم، واجعل النصر حليفهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم احفظ ديننا ووطننا، وأدم علينا سلامتنا وأمننا.

ما دون الوطن إلّا الروح

وقال المحامي محمد الدويّش عبر الوسم “مادون الوطن إلّا الروح”.

وغرد عبدالرفيع السَّلمي قائلا: “اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار و كيد الفجار و من شر طوارق الليل و النهـار ، اللهم ألبس بلادنا لباس الأمن و الإيمان يارب العالمين”.

تحية فخر واعتزاز

وقال علي العنزي “تحية فخر واعتزاز لجنودنا المدافعين عن أرض الوطن وعن اليمن الشقيق الذي استجار بكم ونعتز بكل قوات التحالف العربي وكذلك فيكم فقد صرتم قدوة للأجيال القادمةوأنتم لنا الشرف والفخر، لما قدمتموه في مجال مكافحة الإرهاب والدفاع عن الكرامة الإنسانية والقضايا العربية”.

وبالأمس صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و(3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م ) صاروخاً بالستياً أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديين ) وتضرر ( 14 ) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الإنسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

شارك الخبر