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أعلن مسؤول كويتي، الأحد، رصد إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة فيروس كورونا خالد الجارالله في تغريدة عبر "تويتر" إنه عن رصد حالة إيجابية للمتحور دلتا لمسافر من دول ذات عدوى نشطة بالمتحور".
وأضاف "الجارالله" وفق "سكاي نيوز عربية" أنه تم اكتشاف إصابة الشخص المعني بعد إخضاعه لفحص فيروس كورونا الإجباري عند الوصول، مشيراً إلى أن المصاب يخضع للعزل الوقائي.
وكانت الكويت أعلنت في يونيو الماضي تسجيل أول إصابات بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الهند.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 02:43 PM
"الجارالله": جرى إخضاعه للعزل الوقائي وفق الإجراءات الاحترازيةالكويت.. رصد إصابة جديدة بـ"دلتا" لمسافر قادم من الخارج
أعلن مسؤول كويتي، الأحد، رصد إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة فيروس كورونا خالد الجارالله في تغريدة عبر "تويتر" إنه عن رصد حالة إيجابية للمتحور دلتا لمسافر من دول ذات عدوى نشطة بالمتحور".
وأضاف "الجارالله" وفق "سكاي نيوز عربية" أنه تم اكتشاف إصابة الشخص المعني بعد إخضاعه لفحص فيروس كورونا الإجباري عند الوصول، مشيراً إلى أن المصاب يخضع للعزل الوقائي.
وكانت الكويت أعلنت في يونيو الماضي تسجيل أول إصابات بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الهند.
، الكويت.. رصد إصابة جديدة بـ"دلتا" لمسافر قادم من الخارج ،
المصدر : الخليج 365
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