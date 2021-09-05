، الكويت.. رصد إصابة جديدة بـ"دلتا" لمسافر قادم من الخارج ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الجارالله": جرى إخضاعه للعزل الوقائي وفق الإجراءات الاحترازية

أعلن مسؤول كويتي، الأحد، رصد إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة فيروس كورونا خالد الجارالله في تغريدة عبر "تويتر" إنه عن رصد حالة إيجابية للمتحور دلتا لمسافر من دول ذات عدوى نشطة بالمتحور".

وأضاف "الجارالله" وفق "سكاي نيوز عربية" أنه تم اكتشاف إصابة الشخص المعني بعد إخضاعه لفحص فيروس كورونا الإجباري عند الوصول، مشيراً إلى أن المصاب يخضع للعزل الوقائي.

وكانت الكويت أعلنت في يونيو الماضي تسجيل أول إصابات بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الهند.