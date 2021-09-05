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قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعًا حول المملكة، ضِمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز قنا بمحافظة محايل عسير، ومركز بني عمرو بمحافظة النماص لمدة يومين لكل منهما، وللرجال في مركز الفيض بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يومين، وللنساء يوم غد الاثنين لمدة يوم؛ فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مستشفى أحد رفيدة، ويوم الأربعاء في إدارة التربية والتعليم بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال في محافظتي الكامل وميسان ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة؛ فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة القصيم بمدينة بريدة تقدم الخدمة للرجال يوم الاثنين في مركز التأهيل الشامل، ويوم الثلاثاء في المديرية العامة للشؤون الصحية، ويوم الأربعاء في التجمع الصحي، لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل يوم الاثنين خدماتها للرجال والنساء في مقر محافظة موقق لمدة أربعة أيام، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الاثنين في مقر شرطة منطقة الجوف لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 12:59 PM
تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.. تنفذها وكالة وزارة الداخلية"نأتي إليك".. وحدات الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة
قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعًا حول المملكة، ضِمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، تقديم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز قنا بمحافظة محايل عسير، ومركز بني عمرو بمحافظة النماص لمدة يومين لكل منهما، وللرجال في مركز الفيض بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يومين، وللنساء يوم غد الاثنين لمدة يوم؛ فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مستشفى أحد رفيدة، ويوم الأربعاء في إدارة التربية والتعليم بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال في محافظتي الكامل وميسان ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة؛ فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وفي منطقة القصيم بمدينة بريدة تقدم الخدمة للرجال يوم الاثنين في مركز التأهيل الشامل، ويوم الثلاثاء في المديرية العامة للشؤون الصحية، ويوم الأربعاء في التجمع الصحي، لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل يوم الاثنين خدماتها للرجال والنساء في مقر محافظة موقق لمدة أربعة أيام، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الاثنين في مقر شرطة منطقة الجوف لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
، "نأتي إليك".. وحدات الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.