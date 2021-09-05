، الحدود الشمالية.. الانتهاء من صيانة 7351 عمود إنارة لمعالجة التشوّه البصري ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال أغسطس.. من الطرقات الرئيسة والأحياء السكنية في مدن المنطقة ومحافظاتها

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها خلال أغسطس الماضي، صيانة 7351 عمود إنارة في عديد من الطرقات الرئيسة والأحياء السكنية في مدن المنطقة ومحافظاتها، ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة مواصلتها لمعالجة التشوّه البصري من خلال حملة "صور وأرسل"، حيث استقبلت منذ إطلاق الحملة أكثر من 1000 بلاغ، تنوعت ما بين هبوطات وحفريات الشوارع ومعالجة أوضاع الحاويات والكتابات المشوّهة والأرصفة المتهالكة.