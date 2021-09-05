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الحدود الشمالية.. الانتهاء من صيانة 7351 عمود إنارة لمعالجة التشوّه البصري

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال أغسطس.. من الطرقات الرئيسة والأحياء السكنية في مدن المنطقة ومحافظاتها

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها خلال أغسطس الماضي، صيانة 7351 عمود إنارة في عديد من الطرقات الرئيسة والأحياء السكنية في مدن المنطقة ومحافظاتها، ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة مواصلتها لمعالجة التشوّه البصري من خلال حملة "صور وأرسل"، حيث استقبلت منذ إطلاق الحملة أكثر من 1000 بلاغ، تنوعت ما بين هبوطات وحفريات الشوارع ومعالجة أوضاع الحاويات والكتابات المشوّهة والأرصفة المتهالكة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 12:40 PM

خلال أغسطس.. من الطرقات الرئيسة والأحياء السكنية في مدن المنطقة ومحافظاتها

الحدود الشمالية.. الانتهاء من صيانة 7351 عمود إنارة لمعالجة التشوّه البصري
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها خلال أغسطس الماضي، صيانة 7351 عمود إنارة في عديد من الطرقات الرئيسة والأحياء السكنية في مدن المنطقة ومحافظاتها، ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أمانة المنطقة مواصلتها لمعالجة التشوّه البصري من خلال حملة "صور وأرسل"، حيث استقبلت منذ إطلاق الحملة أكثر من 1000 بلاغ، تنوعت ما بين هبوطات وحفريات الشوارع ومعالجة أوضاع الحاويات والكتابات المشوّهة والأرصفة المتهالكة.

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، الحدود الشمالية.. الانتهاء من صيانة 7351 عمود إنارة لمعالجة التشوّه البصري ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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