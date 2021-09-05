، لتحسين المشهد الحضري.. رفع 2966 سيارة من شوارع مكة المكرمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُواصل البلديات الفرعية بمساندة الإدارة العامة للنظافة أعمال رفع المخلفات

رفعت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة 1425 سيارة مهملة وهياكل تالفة ومعدات متعطلة من المحاور والشوارع الرئيسية بمكة المكرمة؛ لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأشارت الأمانة إلى نقل 1282 سيارة من قِبَل ملاكها؛ وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن إجمالي ما تم نقله 2966 سيارة خلال الفترة من تاريخ 6/ 1/ 1443هـ حتى 25/ 1/ 1443هـ.

وأتاحت الأمانة لملاك السيارات، الاستعلام عن سياراتهم بواسطة: نوع السيارة، ولونها، ورقم اللوحة، والهيكل، والنطاق الإشرافي للبلدية، وتاريخ سحب المركبة، عن طريق الرابط http://www.holymakkah.gov.sa/Static/Pages/QueryReservedCars.aspx؛ تيسيرًا على المواطنين والمقيمين لمعرفة أماكن حفظ سياراتهم، التي تم رفعها من المحاور والشوارع الرئيسية والأحياء في حملة معالجة التشوهات البصرية.

فيما تواصل البلديات الفرعية -بمساندة الإدارة العامة للنظافة- أعمال رفع المخلفات والأنقاض والهناجر العشوائية المشوهة للمظهر العام، إضافة إلى إزالة الصبات الخرسانية المشوهة في عدة مواقع؛ وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة بمشاركة الإدارة العامة للخدمات.

كما صادرت وكالة البلديات -ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 65 عبوة مياه زمزم معروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك؛ نظرًا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس، وسوء عملية التخزين، وعرضها بطرق غير صحية.

وأكدت متابعة كل الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف جولات البلديات الفرعية اليومية للقضاء على الظواهر السلبية، ومنع الباعة الجائلين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي بأي شكل من الأشكال، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.