شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرا أبطال الدفاع الجوي» .. حملة دعم وفخر بقدرات الدفاعات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 52 ألف تغريدة على تويتر تشيد بالأبطال البواسل

تفاعل مواطنون عبر هاشتاج #شكراابطالالدفاع_الجوي، بـ 52 ألف تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، للتعبير عن دعمهم وفخرهم بالدفاعات السعودية التي استطاعت اعتراض وتدمير ٣ صواريخ بالستية و٣ طائرات مسيّرة مفخخة اطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من ايران باتجاه المنطقة الشرقية ، وجازان ، و نجران .

وكان المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع العميد الركن تركي المالكي، قد صرح أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف العميد المالكي بأن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك اصابه طفل وطفله (سعوديان) وتضرر عدد (١٤) منزل سكني باضرار خفيفة .

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي و اللامسؤول من قبل المليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادىء الانسانية ، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض و تدهور موقف المليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانيه مهمه.

وأكد العميد المالكي على ان وزارة الدفاع ستتخذ الاجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية و العابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه .