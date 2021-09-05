أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ8 مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبة إنعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، والعيدابي، و فيفا، و هروب، و أبو عريش، و أحد المسارحة، و بيش، و صامطة، وصبيا، و ضمد، و الدرب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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