الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

السديس: هجمات الحوثي الإرهابية على المواطنين العُزل ليس من منهج الشريعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

ندد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية ويشيد بأبطال الدفاعات الجوية.

استهداف المدنيين العزل

وقال السديس إن الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية من استهدافها للمواطنين العُزل والمنشآت مستنكرة لا ترضي الله وليس من منهج الشريعة الإسلامية.

وأشاد السديس بأبطال الدفاع الجوية الذين تصدوا لهذه الهجمات الإرهابية الغاشمة والتي -بفضل الله – ثم بفضلهم كانوا بالمرصاد لهم.

أبطال الدفاع الجوي

ودعا الرئيس العام لشؤون الحرمين، الله سبحانه وتعالى أن يعز بلاد الحرمين وقادتها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإن يعزهم ويعينهم ويسدد خطاهم ويوفق رجال القوات الجوية والقوات المسلحة المرابطين على الثغور ويحفظهم ويسدد رميهم ويشفي جرحاهم ويتقبل شهدائهم وينصرهم على عدونا وعدوهم.



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