السعودية | السعودية.. ارتفاع مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى 23 مليونا

شكرا لقرائتكم السعودية.. ارتفاع مستخدمي تطبيق "توكلنا" إلى 23 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت إحصائيات جديدة ارتفاع أرقام استخدام تطبيق "توكلنا" في السعودية، وذلك من خلال ثلاث مراحل شهد فيها التطبيق تطوراً واسعاً في الخدمات المقدمة، وذلك ضمن مساعي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وبدأ تطبيق "توكلنا" في مرحلته الأولى بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الجائحة في فترة منع التجول.

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وكان الهدف من المرحلة الأولى المساهمة في إدارة عملية منح التصاريح إلكترونياً خلال فترة منع التجول، واستمرار أعمال الجهات الحكومية والخاصة، والتعرّف على الحالات الصحية بسهولة ويسر من خلال وضع لون لكل حالة لتسهيل عملية الفرز البصري، حيث تجاوزت طلبات تصريح التنقل نحو 27 مليون طلب.

فيما كانت المرحلة الثانية من رحلة تطبيق "توكلنا"، والتي عنونت بـ"احتواء الجـائحة والعودة للحياة بأمان" لدعم التحوّل الرقمي بالسعودية، وتسهيلاً للمواطن والمقيم، والتي جاءت بعد منع التجول؛ لاحتواء الجائحة وللعودة بحذر لضمان سلامة المجتمع.

تحقيق العودة الآمنة

وتمثل دورها في تحقيق العودة الآمنة لكافة أفراد المجتمع وتقديم العديد من الخصائص والخدمات الرقمية لاحتواء الجائحة، وشكلت أبرز الخدمات في تلك المرحلة خدمة حجز مواعيد فحص كورونا، وخدمة حجز مواعيد اللقاح، وخدمات إدارة التجمعات لضمان سلامة المجتمع، وخدمات نتعلم بحذر لضمان سير العملية التعليمية بأمان، إضافة إلى خدمات الجواز الصحي، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات المحفظة الرقمية، وخدمات لوحة المعلومات.

فيما تضمنت أرقام المرحلة الثانية من رحلة تطبيق "توكلنا" أكثر من 30 مليون فحص "كورونا" وحجز لقاح، وأكثر من 20 مليون تصريح للمشاعر المقدسة، فيما تجاوزت تصاريح دخول التجمعات 60 مليون تصريح، وأكثر من 19 مليون جواز صحي، وأكثر من 60 مليون وثيقة في المحفظة.

المرحلة الثالثة تضمنت عنوان "نحو تطوّر تقني واعد... بخدمات مختلفة لتسهيل حياة المواطن والمقيم والزائر"، والذي شهد فيها تطبيق "توكلنا" توسعاً عالمياً، وكانت بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

وشهدت المرحلة الثالثة دوراً تمثل في بناء شراكات استراتيجية، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، والتوسع حول العالم، في الوقت تجاوز عدد مستخدميه نحو 23 مليون مستخدم، وتضمن التطبيق أكثر من 100 خدمة، أكثر من 25 شريكاً استراتيجياً، فيما تمت إتاحة التطبيق في أكثر من 75 دولة حول العالم.