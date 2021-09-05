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يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 11:12 AM

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول

يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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