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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب).
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 11:12 AM
تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيوليوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب).
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
، يوم ماطر في جازان.. والأرصاد: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ،
المصدر : الخليج 365
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