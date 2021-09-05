، الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات ،

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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ حيث تم تحديد النطاق السعري بين 136- 151 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.
وتتمثل عملية الطرح، في طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة؛ وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قِبَل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية).
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50.000 سهم؛ فيما يبلغ الحد الأقصى 5.999.999 سهمًا.
وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًّا للفئات المشاركة 24.000.000 سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح؛ على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم؛ يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.600.000 سهم طرح كحد أدنى؛ بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
يُذكر أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021م، وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021م.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 11:11 AM
بين 136- 151 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد وبدء بناء سجل الأوامر للمؤسساتالإعلان عن النطاق السعري للطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات
أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات؛ حيث تم تحديد النطاق السعري بين 136- 151 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.
وتتمثل عملية الطرح، في طرح 24 مليون سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة؛ وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قِبَل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة (شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية).
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50.000 سهم؛ فيما يبلغ الحد الأقصى 5.999.999 سهمًا.
وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقًا لتعليمات بناء سجل الأوامر، وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًّا للفئات المشاركة 24.000.000 سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح؛ على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم؛ يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.600.000 سهم طرح كحد أدنى؛ بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.
يُذكر أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021م، وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021م.
، الإعلان عن النطاق السعري للطرح العام للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات ،
المصدر : الخليج 365
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