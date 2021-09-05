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باشرت أمانة منطقة نجران ضمن حملتها "صور وأرسل"، 3306 بلاغات عن التشوه البصري، شملت مخلفات البناء وحُفَر وهبوطات الشوارع والأرصفة والإنارة والسيارات التالفة وغيرها.
ودعا أمين المنطقة المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة، وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل".
وقامت الأمانة والبلديات التابعة لها بالمحافظات والمراكز خلال شهر ونصف، بإزالة 83.034 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 10:55 AM
قامت خلال شهر ونصف بإزالة 83.034 مترًا مكعبًا من مخلفات البناءأمانة نجران تستقبل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن التشوه البصري
باشرت أمانة منطقة نجران ضمن حملتها "صور وأرسل"، 3306 بلاغات عن التشوه البصري، شملت مخلفات البناء وحُفَر وهبوطات الشوارع والأرصفة والإنارة والسيارات التالفة وغيرها.
ودعا أمين المنطقة المكلف المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة، وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وأرسل".
وقامت الأمانة والبلديات التابعة لها بالمحافظات والمراكز خلال شهر ونصف، بإزالة 83.034 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
، أمانة نجران تستقبل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن التشوه البصري ،
المصدر : الخليج 365
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