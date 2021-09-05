شكرا لمتابعة خبر عن السديس: الهجمات الحوثية على المواطنين العُزل والمنشآت ليس من منهج الشريعة الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ندد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالهجمات الإرهابية ضد الأعيان المدنية ويشيد بأبطال الدفاعات الجوية.

وقال السديس إن الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية من استهدافها للمواطنين العُزل والمنشآت مستنكرة لاترضي الله وليس من منهج الشريعة الإسلامية.

وأشاد السديس بأبطال الدفاع الجوية الذين تصدوا لهذه الهجمات الإرهابية الغاشمة والتي -بفضل الله - ثم بفضلهم كانوا بالمرصاد لهم .

ودعا الرئيس العام لشؤون الحرمين، الله سبحانه وتعالى أن يعز بلاد الحرمين وقادتها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وإن يعزهم ويعينهم ويسدد خطاهم ويوفق رجال القوات الجوية والقوات المسلحة المرابطين على الثغور ويحفظهم ويسدد رميهم ويشفي جرحاهم ويتقبل شهدائهم وينصرهم على عدونا وعدوهم.