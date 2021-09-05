شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء اليوم حارة نهارًا على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم الأحد، أجواء حارة وأمطارا متوسطة على عدد من المناطق.

وأوضح الحصيني " إن أجواء اليوم حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجرًا، متوقعًا هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة وعمان واليمن".

وأضاف الحصيني "أنه من المتوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية".

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.