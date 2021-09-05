شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية: تبليغ الولادة عبر حساب «أبشر» الخاص بالأب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تبليغ الولادة وتسمية المولود يجب أن يتم عبر حساب «أبشر» الخاص بالأب.

وذكرت الوكالة ضرورة التبليغ عن واقعة الولادة حتى لو اضطر المستشفى تنويم المولود لفترة تتجاوز الشهر.

وأشارت الوكالة إلى أن التبليغ عن الولادة يتم عن طريق المستشفى الذي تمت الولادة فيه، وتصدر شهادة الميلاد من مكاتب الأحوال المدنية في نفس منطقة الولادة.