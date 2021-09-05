شكرا لمتابعة خبر عن مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يلتقي مدير جامعة الأمير سطام بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بزيارة لسعادة مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي في مكتبه بالجامعة.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك واطلع سعادته على حملات الرئاسة التوعوية ( ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ) و ( الخوارج شرار الخلق )، ومناقشة تفعيلها في الجامعة، وقد أثنى سعادته على جهود الهيئة التوعوية في تعزيز الأمن الفكري.

الجدير بالذكر أن هذه الحملات التوعوية تهدف إلى تعزيز مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن، وتحقيق الولاء للدين والوطن.