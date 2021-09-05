شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالباحة يتفقد هيئة محافظة العقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بجولة تفقدية على هيئة محافظة العقيق، اطلع خلالها على سير العمل الميداني والتوعوي ومستجداته، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد ، وعودة الطلاب والطالبات لكافة مراحل التعليم.

كما التقى خلالها بالعاملين بالهيئة وحثهم على بذل مزيد من الجهد ميدانياً وتوعوياً مشدداً على تكثيف برامج ودروس الأمن الفكري لمنسوبي الهيئة وأفراد المجتمع.

و أكد الشيخ "شراحيلي" أن هذه الزيارات تأتي بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند سعياً للارتقاء بالعمل الميداني والإداري.