شركة المياه: 5 خطوات لرفع شكاوى انقطاع المياه

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت الشركة الوطنية للمياه نحو 5 خطوات لرفع شكاوى انقطاع المياه، مشيرة إلى آلية التحكم في الاستهلاك الشهري.

وأوضحت شركة المياه عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ خطوات تقديم شكاوى انقطاع المياه تتمثل فيما يلي:

1-تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية.

2-اختيار الشكاوى.

3-اختيار نوع الشكوى «إمداد المياه» وتحديد الفئة الفرعية.

4-تقديم الطلب.

5-كتابة تفاصيل الشكوى.

ألية التحكم في الاستهلاك

وكانت أوضحت شركة المياه أنه يمكن للعميل الاطلاع على معدل استهلاكه وفواتيره، والاعتراض عليها، بالإضافة إلى الاعتراض على المخالفات، رفع تسرب العداد أو الشبكة، أو انقطاع مياه، وغيرها من الاعتراضات.

وأكَّدت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التحكم في الاستهلاك الشهري من خلال اتباع الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول في تطبيق شركة المياه.

2-أضف بيانات معدل الاستهلاك.

3- ثم يتم وضع حد مبدئي لاستهلاك العميل.

4- يمكن تغيير حد الاستهلاك من خلال الضغط على أيقونة«تحكم في استهلاكك».

5-أو يمكن تغييره من خلال حاسبة الاستهلاك التفاعلية أو معرفته بتقدير كمية الاستهلاك واختيار الحد المطلوب.

6-ثم تظهر قيمة حدّ الاستهلاك الشهري بالريال.

7- يجب تعبئة بيانات العقار وبيانات الأفراد وعدد الأشجار ومساحة الحديقة.

8- بعد تعبئة البيانات يظهر للعميل الحد النهائي لاستهلاكه.

9- بعد تثبيت حد الاستهلاك، يستقبل العميل رسائل نصية على جواله في حال تجاوز حد الاستهلاكي.

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