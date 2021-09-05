«مستجدات لقاح كورونا» تتصدر مؤتمر وزارة الصحة.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - تستعرض وزارة الصحة، اليوم الأحد، مستجدات فيروس كورونا والوضع الوبائي.

ويتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة والإحصائيات والخدمات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 37.7 مليون.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة، فإنَّ من بين الـ37.7 مليون جرعة، 22.3 مليون تلقوا جرعة أولى، فيما تلقى 15.3 مليون الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أنَّ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.6 مليون شخص.

وقالت وزارة الصحة إن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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