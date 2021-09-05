تنبيهات الأرصاد: أمطار وتساقط للبَرَد على 5 مناطق.. وأتربة مثارة بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 5 مناطق بالمملكة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وكذلك رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول، فيما تشهد بعض المواقع بالرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبوعريش، أحد المسارحة، بيش، صامطة، ضمد، صبيا» وعسير «المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» تشهدان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

كما تشهد مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب» والباحة «العقيق، المندق، بلجرشي، الباحة، فرعة غامد الزناد، قلوة، الحجرة، المخواة» ومكة المكرمة «اضم، العرضيات، ميسان، الطائف، الجموم، العاصمة المقدسة» هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مواقع «الأفلاج، الخرج، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم» بمنطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

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