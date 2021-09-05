رابطة العالم الإسلامي تدين هجوم الحوثي: تصعيد خطير وجريمة حرب

الرياض - محمد عبدالله - أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، باستنكار شديد، محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المملكة العربية السعودية بهجوم باليستي وطائرات مسيرة مفخخة.

وأكَّد "العيسى"، في بيان للأمانة العامة للرابطة بمكة المكرمة، أن تهديد سلامة المدنيين والأعيان المدنية، تصعيد همجي خطير، ويمثل جريمة حرب، ويكشف مجددًا حقيقة هذه الميليشيات الإرهابية.

وجدَّد "العيسى"، باسم مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها من أعضاء مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية، التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، تجاه هذه الهجمات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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