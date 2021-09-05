أولمبياد إبداع 2022.. الشروط والضوابط والمعايير الكاملة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، استمرار التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022) حتى 28 سبتمبر المقبل .

رابط التسجيل

ودعت «موهبة» الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل في الأولمبياد من خلال موقع المسابقة اضغط هنا.

شروط التسجيل:

يتاح التسجيل في أولمبياد (إبداع 2022) للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

يشمل التسجيل الفئة العمرية من 12 إلى 20 عامًا، في المدارس الحكومية والأهلية.

يشترط أن يكون للطالب مشروع علمي في واحد من 21 مجالاً ذات اولوية وطنية.

أهداف «إبداع»

يدخل "إبداع 2022" عامه الثاني عشر, حيث انطلقت أولى دوراته في عام 2011، ويجسد الشراكة التكاملية المميزة والناجحة بين "موهبة" ووزارة التعليم.

يستهدف «إبداع2022» الارتقاء بمجتمع الموهبة والإبداع في ‏المملكة ودعم مسيرته التنموية، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للإبداع، ويعقد سنويًا، حيث يسهم آلاف المشرفين التعليميين، وإدارات الموهوبين في الوزارة، مع باحثين من جهات مختلفة لدعم الطلبة في مشاريعهم البحثية.

فوائد الشراكة

أشادت "موهبة" بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية.

مراحل أولمبياد إبداع

تسجيل معلومات الطالب، والمحاضرات التدريبية للطلبة والمشرفين.

تسجيل معلومات المشروع إلكترونياً ورفعه على موقع "موهبة".

التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قبل نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة.

إعلان أسماء المرشحين للمعارض المركزية. ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني.

تنظيم المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تقام على ثلاث مراحل، وإعلان المتأهلين للتصفية النهائية، وتحديث المشاركين لمعلومات مشاريعهم.

إقامة معرض "موهبة" للعلوم والهندسة، وتليها المرحلة الأخيرة، وهي الورش التأهيلية للمشاركة الدولية في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف ريجنرون"، ثم المشاركة في معرض "آيسف" بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أنَّ أولمبياد إبداع مسابقة سنوية تقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يقوم بتحكيمها إلكترونياً نخبة من الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى.

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