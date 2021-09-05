الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بالحر والأمطار خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم الأحد، أجواء حارة وأمطارا متوسطة على عدد من المناطق.

وقال الحصيني – عبر تويتر – إن أجواء اليوم حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج وتميل للاعتدال فجرًا، متوقعًا هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة وعمان واليمن.

كما توقع الحصيني هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الأحد - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط.

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