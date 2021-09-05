شكرا_ابطال_الدفاع_الجوي.. مغردون يتفاعلون مع بطولة الجيش السعودي

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل مغرِّدون، مع قيام الدفاعات الجوية السعودية باعتراض وتدمير (٣) صواريخ باليستية و (٣) طائرات مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

ودشن مغردون – عبر تويتر – هاشتاج بعنوان « #شكرا_ابطال_الدفاع_الجوي »، وكتب الدكتور عائض القرني: «رَبِّ اجعل هَٰذَا البلد آمِنًا» شكراً أبطالنا البواسل لمواقفهم المُشرّفة دائماً في حماية الدين والوطن اللهم ثبّت أقدامهم، واجعل النصر حليفهم، واجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم احفظ ديننا ووطننا، وأدم علينا سلامتنا وأمننا.

ودعا صاحب حساب «بدري» يقول: «الله يحفظ ملكنا سلمان بن عبدالعزيز. يحفظ ديننا ووطننا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان»، وأعاد «عبد الله هتان»، نشر الآية الكريمة: «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا»

وغرَّد الدكتور محمد الحارثي كاتبا: اللهم احفظ هذا البلد وقيادته، وعنايةً منك لأرضه وسمائه، ورعايةً لأهله ومن سكن فيه يا ذا القوة والجبروت، اقطع دابر كل معتدٍ عليه.

كما دعا صاحب حساب «مشرف العنزي» يقول: اللهم إنا استودعناك السعودية أمنها وأمانها ليلها ونهارها حُكامها وولاة أمرها وأهلها ومن جاورها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، صرح بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (٣) صواريخ باليستية و(٣) طائرات مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (٢١٣٢) من مساء السبت (٤ سبتمبر ٢٠٢١م) صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف العميد المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديين) وتضرر عدد (١٤) منزلًا سكنيًا بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما

يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكَّد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الاجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

اقرأ أيضا:

الدفاع: إصابة طفلين وتضرر ١٤ منزلًا بعد تدمير 3 صواريخ باليستية و3 مسيَّرات أطلقت باتجاه المملكة

البحرين تُطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي

مصر: ندعم تدابير السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها إزاء الهجمات الحوثية الإرهابية