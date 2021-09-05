الدفاع المدني ينبه لهطول أمطار غزيرة على منطقتين

الرياض - محمد عبدالله - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إلى هطول أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة على منطقتين.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان «أبو عريش، أحد المسارحة، بيش، صامطة، صبيا، ضمد» حتى الساعة 8 مساءً.

ووفق تنبيهات المديرية، تتهيأ فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير «المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال ألمع ، محايل» حتى الساعة 8 مساءً.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره لطقس اليوم الأحد - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط.

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