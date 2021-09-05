الدفاع: إصابة طفلين وتضرر ١٤ منزلًا بعد تدمير 3 صواريخ باليستية و3 مسيَّرات أطلقت باتجاه المملكة

الرياض - محمد عبدالله - صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت ( ٣) صواريخ باليستية وعدد (٣) طائرات مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة (٢١٣٢) من مساء السبت (٤ سبتمبر ٢٠٢١م) صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة.

وأضاف العميد المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة (سعوديين) وتضرر عدد (١٤) منزلًا سكنيًا بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما

يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض و تدهور موقف الميليشيا بالجبهات وفقدانه لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الاجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.