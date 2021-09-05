مصر تدين هجمات الحوثي على السعودية

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أدانت مصر، الأحد، بأشد العبارات الهجمات الحوثية التي استهدفت المنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية.



وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجمات التي استهدفت السعودية باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية، فضلاً عن الطائرات المفخخة التي أطلقتها مليشيات الحوثي اليوم، التي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها بنجاح".

وأكدت مصر على "وقوفها بجانب السعودية في مواجهة هذه الأعمال العدائية الخسيسة".

وشددت على "الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين الشقيقين".

كما أعربت مصر عن "مساندتها لما تتخذه السعودية من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها إزاء هذه الهجمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أعلن، مساء السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية.

وأشار التحالف في بيان إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

ولاحقا أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وإحباط هجوم باليستي "عدائي" باتجاه المنطقة الشرقية.

وقال إن دفاعات التحالف نجحت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه نجران، واعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.