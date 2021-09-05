شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى : تهديد الميليشيا لسلامة المدنيين تصعيد همجي خطير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم

العيسى، باستنكار شديد، محاولة الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف المملكة بهجوم باليستي وطائرات مسيرة مفخخة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها بكل كفاءة واقتدار بحمدالله.

وأكد الشيخ الدكتور العيسى، في بيان صدر عن الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، أن تهديد سلامة المدنيين والأعيان المدنية تصعيد همجي خطير، يمثل جريمة حرب، ويكشف مجددة حقيقة هذه الميليشيات الإرهابية.

وجدد باسم مفتي الأمة الإسلامية وعلمائها من أعضاء مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية، التضامن الكامل مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.