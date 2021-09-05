الأحوال المدنية: تبليغ الولادة عبر حساب أبشر الخاص بالأب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تبليغ الولادة وتسمية المولود يجب أن يتم عبر حساب “أبشر” الخاص بالأب.

وذكرت الوكالة، رداً على استفسار مواطن بهذا الشأن، ضرورة التبليغ عن واقعة الولادة حتى لو اضطر المستشفى تنويم المولود لفترة تتجاوز الشهر.

وبينت أن التبليغ عن الولادة يتم عن طريق المستشفى الذي تمت الولادة فيه، وتصدر شهادة الميلاد من مكاتب الأحوال المدنية في نفس منطقة الولادة.

خدمات تعديل البيانات

وأوضحت الأحوال المدنية خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدماتها الإلكترونية عبر منصة أبشر أفراد.

ولفتت الأحوال إلى أن الخدمات منها تعديل المؤهل الدراسي وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية وكذلك تصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

طريقة الاستفادة من الخدمات:

أما طريقة الاستفادة فتكون بتسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد واختيار خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية وبعدها اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، وأخيرًا الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

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