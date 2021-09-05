إغلاق جسر وادي الرمة في بريدة لمدة شهرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - بريدة

أعلن مرور منطقة القصيم بالتنسيق مع وزارة النقل، أنه سيتم إغلاق جسر وادي الرمة على طريق الأمير محمد بن سلمان ببريدة.

استخدام الطرق البديلة

وأوضح مرور القصيم، أنه سيتم الإغلاق ابتداءً من صباح يوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر الجاري، وحتى 6 نوفمبر المقبل، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

فيما أهاب مرور القصيم، بالمواطنين وقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.

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