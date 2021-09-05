البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف جرائم وإرهاب الحوثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - واس

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة بدون طيار بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بالمنطقة الشرقية ونجران وجازان، والتي اعترضتها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة .

جرائم وانتهاكات إنسانية

وحذر العسومي في بيان اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية الجبانة لميليشيا الحوثي، والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة والتي تعد “جرائم حرب”، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني .

رسالة للمجتمع الدولي

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعرب العسومي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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