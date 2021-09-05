أمانة الرياض توضح طريقة التعامل مع بلاغات المركبات المهملة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت أمانة منطقة الرياض طريقة التعامل مع البلاغات الواردة بشأن المركبات المهملة في شوارع المنطقة.

إزالة المركبات

وقالت أمانة الرياض خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر” إنها تقوم باستجابة عاجلة للبلاغات التي ترد إليها، وتقوم بوضع الملصقات على السيارة المهملة ومن ثم تقوم بإزالتها خلال مدة لا تتجاوز الـ10 أيام.

وأضافت أمانة الرياض أنها تقوم بالتدقيق في البيانات الواردة عن المركبة، وخلال المدة السابق ذكرها تتم إزالتها من الموقع.



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